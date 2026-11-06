Москва6 нояВести.Пожар в частном двухэтажном доме в СНТ "Дачное Балтийского завода" ликвидировали сотрудники МЧС Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба городского управления ведомства в мессенджере МАХ.
Сообщение о возгорании в доме 41 по 2-й линии СНТ поступило в 22.02.
В двухэтажном, размером 10х10 метров, частном доме, на втором этаже происходило горение обстановки на площади 20 кв. метров и кровли на площади 40 кв. метров. В 22.48 пожар ликвидированнаписали в пресс-службе
Сведений о пострадавших нет.
Пожар был ликвидирован силами 15 человек личного состава на трех единицах техники.