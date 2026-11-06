Возгорание в частном доме на 60 кв. м ликвидировали пожарные Санкт-Петербурга

Пожар произошел в частном доме в СНТ в Санкт-Петербурге Возгорание в частном доме на 60 кв. м ликвидировали пожарные Санкт-Петербурга

Москва6 ноя Вести.Пожар в частном двухэтажном доме в СНТ "Дачное Балтийского завода" ликвидировали сотрудники МЧС Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба городского управления ведомства в мессенджере МАХ.

Сообщение о возгорании в доме 41 по 2-й линии СНТ поступило в 22.02.

В двухэтажном, размером 10х10 метров, частном доме, на втором этаже происходило горение обстановки на площади 20 кв. метров и кровли на площади 40 кв. метров. В 22.48 пожар ликвидирован написали в пресс-службе

Сведений о пострадавших нет.

Пожар был ликвидирован силами 15 человек личного состава на трех единицах техники.