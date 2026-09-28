Тепло в дома петербуржцев начнет приходить с 30 сентября В Петербурге 30 сентября начнут постепенно включать отопление

Москва28 сен Вести.В Санкт-Петербурге 30 сентября начнется периодическое протапливание. Распоряжение об этом издал Комитет по энергетике и инженерному обеспечению в соответствии с указанием Александра Беглова, сообщает пресс-служба губернатора и правительства города в мессенджере MAX.

Мы приняли решение начать периодическое протапливание в связи с похолоданием и по просьбам жителей города пояснил Беглов, чьи слова приводятся в публикации

В первую очередь тепло начнут получать детские сады, школы, поликлиники, больницы, потом – жилые дома.

Уточняется, что периодическое протапливание в Северной столице стартует 30 сентября в 9.00. Оно предполагает постепенное включение источников теплоснабжения для обеспечения отопительной циркуляции, чтобы подключить жилые здания к централизованной системе отопления.

Ранее стало известно, что в Московской области отопление в жилые дома, на социальные объекты и предприятия начнут подавать с 1 октября.