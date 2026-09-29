Собянин сообщил, когда в Москве начнут включать отопление Включение отопления в Москве начнется 1 октября

Москва29 сен Вести.Отопительный сезон в Москве стартует через два дня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

1 октября приступаем к включению отопления в Москве написал он в мессенджере MAX

Градоначальник предупредил, что подача тепла будет поэтапной: сперва – в школы, детские сады и больницы, затем – в жилые дома, офисные здания, на предприятия промышленности и торговли. Все это займет несколько дней.

Инженерные системы к прохождению отопительного периода готовы, необходимые работы были завершены в срок. На случай нештатных ситуаций подготовлены аварийные бригады и необходимая техника, отметил Собянин.