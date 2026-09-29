Москва29 сенВести.Отопительный сезон в Москве, как ожидается, начнется в первых числах октября, сообщили ТАСС в диспетчерских службах столицы.
Там пояснили, что решение о подаче отопления принимают в мэрии Москвы, после чего в диспетчерские приходит соответствующая факсограмма. Руководствуясь этим документом, специалисты оперативно приступают к включению систем.
В связи с погодными условиями ожидаем решение властей в ближайшую неделюсказал собеседник агентства
Он добавил, что в предыдущие годы отопление в Москве включалось не позднее 5 октября.
Согласно федеральным правилам, для начала отопительного сезона среднесуточная температура воздуха должна держаться на уровне 8 плюс градусов в течение пяти суток подряд. При этом местные власти могут принять решение о запуске системы отопления раньше. В первую очередь тепло подают в школы, детские сады, больницы и другие социальные объекты, затем в жилые дома и уже после этого на предприятия.
Как уточнили в столичной мэрии, на 29 сентября запланировано заседание президиума правительства Москвы, на котором в числе прочих будет рассматриваться вопрос о возможности включения городских систем отопления.
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени.