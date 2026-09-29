Минувшая ночь стала в Москве самой холодной с начала осени и с мая Ночь 29 сентября стала с мая самой холодной

Москва29 сен Вести.Минувшая ночь стала самой холодной в Москве не только с начала осени, но и за период с мая, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра РФ.

По данным синоптиков, ночью 29 сентября столбики термометров метеостанции на ВДНХ опускались до отметки плюс 4,8 градуса.

Таким образом, прошедшая ночь стала самой холодной с начала осени и с начала мая говорится в сообщении

До этого момента самой холодной ночью на территории столицы была ночь на 9 сентября. Тогда температура воздуха на главной городской метеостанции Москвы была зафиксирована на отметке плюс 5,1 градуса.