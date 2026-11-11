Москва11 нояВести.В Стерлитамаке прорвало трубу отопления. На улицах Волочаевская и Дружбы кипяток с паром разлился по проезжей части. Об этом сообщает "Газета.ru".
Зеленый кипяток залил улицы в Стерлитамаке днем 11 ноября. Пар от горячей воды стоит на проезжей части улиц Волочаевская и Дружбы. Предварительно, прорвало трубу отопленияговорится в публикации
Отмечается, что на место аварии приехали сотрудники спецслужб и стали откачивать воду насосом. Позднее ярко-зеленую жидкость увидели стекающей в реку Ольховку - слив заметили в районе ВТС. Как рассказал один из местных жителей, окрашенная вода попадает в реку прямо из коллектора.
Необычный цвет воды объясняется испытаниями теплосетей: со 2 ноября "БашРТС" проверяет сети, используя специальный краситель, который делает воду ярко-зеленой и помогает выявлять утечки.
Официальной информации о попадании реагента в реку Ольховку пока не поступало.