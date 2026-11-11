В Стерлитамаке после прорыва трубы отопления улицы залило зеленым кипятком

В Стерлитамаке прорвало трубу – зеленая горячая вода с паром затопила дорогу В Стерлитамаке после прорыва трубы отопления улицы залило зеленым кипятком

Москва11 ноя Вести.В Стерлитамаке прорвало трубу отопления. На улицах Волочаевская и Дружбы кипяток с паром разлился по проезжей части. Об этом сообщает "Газета.ru".

Зеленый кипяток залил улицы в Стерлитамаке днем 11 ноября. Пар от горячей воды стоит на проезжей части улиц Волочаевская и Дружбы. Предварительно, прорвало трубу отопления говорится в публикации

Отмечается, что на место аварии приехали сотрудники спецслужб и стали откачивать воду насосом. Позднее ярко-зеленую жидкость увидели стекающей в реку Ольховку - слив заметили в районе ВТС. Как рассказал один из местных жителей, окрашенная вода попадает в реку прямо из коллектора.

Необычный цвет воды объясняется испытаниями теплосетей: со 2 ноября "БашРТС" проверяет сети, используя специальный краситель, который делает воду ярко-зеленой и помогает выявлять утечки.

Официальной информации о попадании реагента в реку Ольховку пока не поступало.