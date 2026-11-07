Жительница Липецка обварила ноги при прорыве трубы с горячей водой Девушка получила ожоги при прорыве трубопровода в Липецке

Москва7 ноя Вести.В Липецке возбуждено уголовное дело после того, как 19-летняя девушка получила ожоги при порыве трубопровода с горячей водой. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Инцидент произошел 5 ноября на улице Литаврина.

В результате порыва трубопровода с горячей водой на улице Литаврина в Липецке 19-летняя местная жительница получила термические ожоги. Потерпевшая была госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказана необходимая помощь говорится в сообщении

Возбуждено уголовное дело о халатности. В рамках расследования будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за обслуживание и контроль за состоянием тепловых сетей.