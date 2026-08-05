В Омске после сильного дождя дорожные службы откачивают воду с магистралей В Омске устраняют последствия затяжного ливня

Москва5 авг Вести.За сутки в Омске выпало более 20 миллиметров осадков, улицы стали уходить под воду. Из-за ливня в некоторых районах города перестали работать светофоры, передает ИС "Вести".

Очевидцы сообщали о неработающих светофорах на участке от Ленинградской площади до проспекта Карла Маркса, что привело к дорожным пробкам.

Мэр города Сергей Шелест сообщил в соцсетях, что 5 и 6 августа дорожные службы проведут мониторинг состояния дорог и отработают обращения жителей.

В первую очередь бригады направят на очистку главных городских магистралей, где ходит общественный транспорт, а также на участки у пешеходных переходов и остановок.

В первую очередь воду откачают на основных автомагистралях, по которым курсирует общественный транспорт, в том числе подходы к остановкам и пешеходным переходам сообщил Сергей Шелест

После этого бригады перейдут на второстепенные дороги и межквартальные проезды. При необходимости проверят исправность ливневых колодцев и проведут их дополнительную очистку.