Авария на ТЭЦ в Челябинске оставила без тепла сотни домов и соцобъекты

Сотни домов остались без тепла из-за повреждения оборудования в Челябинске Авария на ТЭЦ в Челябинске оставила без тепла сотни домов и соцобъекты

Москва23 ноя Вести.В Металлургическом районе Челябинска сегодня ранним утром в результате повреждения оборудования на ТЭЦ было прекращено теплоснабжение нескольких сотен многоквартирных и частных домов, а также ряда социальных объектов. Об этом сообщает МинЖКХ Челябинской области в MAX.

Специалисты ведут восстановительные работы, дополнительная информация будет опубликована по мере поступления подтвержденных данных, уточнили в ведомстве.

В 04.30 в результате повреждения теплоэнергетического оборудования на ТЭЦ "Мечел-Энерго" прекращено теплоснабжение нескольких сотен многоквартирных и частных домов, ряда социальных объектов в северной части Металлургического района говорится в публикации

По поручению губернатора региона Алексея Текслера на место ЧП выехали глава Челябинска Алексей Лошкин и замглавы областного правительства – министр ЖКХ Юрий Подшивалов.

Под руководством главы города проходит заседание оперативного штаба, сроки восстановления теплоснабжения уточняются.