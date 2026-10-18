Уголовное дело о халатности возбудили в Томской области после отключения тепла

В Томской области возбудили дело после отключения отопления в школе Уголовное дело о халатности возбудили в Томской области после отключения тепла

Москва18 окт Вести.В Томской области возбудили уголовное дело по факту аварийной ситуации в котельной Староювалинской школы, из-за чего прекратилась подача тепла. Об этом сообщили в региональном Следкоме в MAX.

Уголовное дело возбуждено по статье о халатности.

В селе Старая Ювала произошло разрушение здания котельной МКОУ "Староювалинская ООШ". Это стало причиной отключения теплоснабжения. Пострадавших нет.

Проводится детальный осмотр территории с применением специальной криминалистической техники, изымается техническая документация, касающаяся эксплуатации котельной и ее подготовки к отопительному сезону отмечается в сообщении

Будет дана оценка действиям (бездействию) ответственных лиц, не обеспечивших безопасную работу теплового оборудования и надлежащий контроль за его техническим состоянием.

Ранее сообщалось, что школа и детсад остались без отопления в томском селе из-за аварии.