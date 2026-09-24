Москва24 сенВести.В Твери возбуждено уголовное дело о халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ) при ремонте кровли образовательного учреждения. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
По версии следствия, в одном из образовательных учреждений Твери подрядной организацией ненадлежащим образом выполняются ремонтные работы по замене кровли. Вследствие этого произошли протечки воды во внутренние помещения здания, что привело к невозможности безопасного использования учебных кабинетовговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Устанавливаются все обстоятельства.