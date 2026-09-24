Москва24 сен Вести.В Твери возбуждено уголовное дело о халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ) при ремонте кровли образовательного учреждения. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

По версии следствия, в одном из образовательных учреждений Твери подрядной организацией ненадлежащим образом выполняются ремонтные работы по замене кровли. Вследствие этого произошли протечки воды во внутренние помещения здания, что привело к невозможности безопасного использования учебных кабинетов