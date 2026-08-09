Обрушением стены в школьном спортзале в Тульской области занялась прокуратура

В школьном спортзале в Тульской области рухнула стена, проводится проверка Обрушением стены в школьном спортзале в Тульской области занялась прокуратура

Москва9 авг Вести.В спортзале школы в поселке Шварцевский Киреевского района Тульской области рухнула несущая стена. Установление обстоятельств ЧП взяла на контроль областная прокуратура, сообщает надзорный орган в мессенджере MAX.

Проверку по данному факту проводит Киреевская межрайонная прокуратура.

Прокуратура Тульской области взяла на контроль установление обстоятельств обрушения несущей стены в спортзале МКОУ "Шварцевский центр образования", произошедшего 31 июля 2026 года отмечается в публикации

Кроме того, процессуальную проверку по факту обрушения проводит орган дознания. Ее ход и результаты – также на контроле прокуратуры.