Москва31 июлВести.В Саратове после обрушения подъезда аварийного дома возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
Здание было признано аварийным в 2020 году. В сентябре 2025 года для проведения противоаварийных работ с подрядной строительной организацией был заключен договор, однако в октябре того же года из-за ненадлежащего монтажа произошло частичное обрушение стены фасада указанного здания.
31 июля 2026 года произошло обрушение одного из подъездов указанного дома. Здание в настоящее время полностью расселено, в результате происшествия никто не пострадал… Расследуется уголовное дело по … ч. 1 ст. 238 УК РФговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Проводится тщательный осмотр места происшествия.
Расследование продолжается.