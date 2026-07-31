В Саратове возбуждено уголовное дело после обрушения подъезда аварийного дома

В Саратове возбуждено дело после обрушения подъезда аварийного дома В Саратове возбуждено уголовное дело после обрушения подъезда аварийного дома

Москва31 июл Вести.В Саратове после обрушения подъезда аварийного дома возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Здание было признано аварийным в 2020 году. В сентябре 2025 года для проведения противоаварийных работ с подрядной строительной организацией был заключен договор, однако в октябре того же года из-за ненадлежащего монтажа произошло частичное обрушение стены фасада указанного здания.

31 июля 2026 года произошло обрушение одного из подъездов указанного дома. Здание в настоящее время полностью расселено, в результате происшествия никто не пострадал… Расследуется уголовное дело по … ч. 1 ст. 238 УК РФ говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Проводится тщательный осмотр места происшествия.

Расследование продолжается.