СК возбудил дело после обрушения перекрытия в доме в Петербурге По факту обрушения перекрытия в доме в Петербурге возбуждено дело

Москва2 июл Вести.СК возбудил уголовное дело по факту обрушения перекрытия на первом этаже жилого дома по улице Сытнинской в Санкт-Петербурге по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по городу.

Следователем проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего… говорится в сообщении

К дополнительному осмотру места обрушения привлекут необходимых специалистов.

Обрушение произошло в помещении аптеки 1 июля, никто не пострадал.