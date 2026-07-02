Москва2 июлВести.СК возбудил уголовное дело по факту обрушения перекрытия на первом этаже жилого дома по улице Сытнинской в Санкт-Петербурге по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по городу.
Следователем проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего…говорится в сообщении
К дополнительному осмотру места обрушения привлекут необходимых специалистов.
Обрушение произошло в помещении аптеки 1 июля, никто не пострадал.