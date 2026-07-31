Угрозы для жителей 3 из 6 подъездов частично обрушившегося дома в Саратове нет

Угрозы для жителей 3 из 6 подъездов частично обрушившегося дома в Саратове нет Угрозы для жителей 3 из 6 подъездов частично обрушившегося дома в Саратове нет

Москва31 июл Вести.Нахождение в трех из шести подъездах частично обрушившегося дома в Саратове признано безопасным. Об этом рассказал мэр города Игорь Молчанов.

Здание было признано аварийным в 2020 году. В сентябре 2025 года для проведения противоаварийных работ с подрядной строительной организацией был заключен договор, однако в октябре того же года из-за ненадлежащего монтажа произошло частичное обрушение стены фасада указанного здания. 31 июля 2026 года обрушился один из подъездов.

По результатам проведенного экспертами экспресс-анализа …, угрозы для подъездов с 1-го по 3-й нет, нахождение в них признано безопасным. По 4-му подъезду специалистам требуется провести дополнительное детальное обследование, на это время жильцы размещены в гостинице написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Глава Саратова также отметил, что квартиры 5-го и 6-го подъездов ранее были полностью расселены.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.