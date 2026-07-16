В Батайске частично разрушилась плита перекрытия между этажами в жилом доме

Плита перекрытия частично разрушилась в многоквартирном доме в Батайске В Батайске частично разрушилась плита перекрытия между этажами в жилом доме

Москва16 июл Вести.В Батайске Ростовской области частично разрушилась плита перекрытия между первым и вторым этажами многоквартирного дома в микрорайоне Авиагородок. После случившегося принято решение о введении режима повышенной готовности. Об этом сообщил глава города Валентин Кукин.

Сегодня подписал постановление о введении режима функционирования "Повышенная готовность" для органов управления и сил муниципального звена РСЧС в связи с частичным разрушением плиты перекрытия между первым и вторым этажами во втором подъезде многоквартирного дома по адресу: микрорайон Авиагородок, 43 написал Кукин в своем Telegram-канале

Он подчеркнул, что речь не идет о чрезвычайной ситуации. Режим повышенной готовности позволяет оперативно координировать работу всех служб и принимать необходимые решения.

Сейчас специалисты определили границы территории, требующие особого контроля, создана группа для мониторинга, эксперты обследуют здание в ближайшее время.