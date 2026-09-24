В Крыму СК начал проверку по факту травмирования ученика в школе

По факту травмирования ребенка в школе в Крыму начата проверка В Крыму СК начал проверку по факту травмирования ученика в школе

Москва24 сен Вести.Следователи начали процессуальную проверку сведений о травмировании ученика одной из школ Симферопольского района Республики Крым. Об этом региональный следком сообщает в MAX. Информация об инциденте появилась в соцмедиа.

В ходе мониторинга социальных сетей выявлена информация о ненадлежащем поведении подростков на уроке физкультуры по отношению к своему сверстнику. В результате инцидента 12-летний мальчик получил травмы, ему потребовалась госпитализация говорится в мессенджере

Проверка по статье о халатности проводится по поручению руководителя ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева.

Назначена экспертиза для установления всех обстоятельств инцидента. Будет дана оценка действиям учеников и педагогов.