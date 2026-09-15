В школе Копейска с потолка рухнула штукатурка, прокуратура организовала проверку

В школьном классе в Копейске с потолка обрушилась штукатурка В школе Копейска с потолка рухнула штукатурка, прокуратура организовала проверку

Москва15 сен Вести.Прокуратура Копейска Челябинской области проводит проверку по факту падения части потолочного покрытия в здании городской средней общеобразовательной школы № 9, сообщает региональный надзорный орган в мессенджере MAX.

Установлено, что 10.09.2026 в учебном классе первого этажа здания школы во время перемены произошло частичное обрушение штукатурного слоя потолка. В момент происшествия никто не пострадал отмечается в публикации

В поврежденной части здания запланирован ремонт работ, четыре класса (94 ученика) временно переведены в другие школы.

В ходе прокурорской проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства при эксплуатации и содержании здания школы, а также соблюдению безопасности образовательного процесса.