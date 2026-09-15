Москва15 сенВести.Прокуратура Копейска Челябинской области проводит проверку по факту падения части потолочного покрытия в здании городской средней общеобразовательной школы № 9, сообщает региональный надзорный орган в мессенджере MAX.

Установлено, что 10.09.2026 в учебном классе первого этажа здания школы во время перемены произошло частичное обрушение штукатурного слоя потолка. В момент происшествия никто не пострадал

отмечается в публикации

В поврежденной части здания запланирован ремонт работ, четыре класса (94 ученика) временно переведены в другие школы.

В ходе прокурорской проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства при эксплуатации и содержании здания школы, а также соблюдению безопасности образовательного процесса.