В томском селе Старая Ювала сломалась котельная, отапливающая школу и детсад

Школа и детсад остались без отопления в томском селе из-за аварии В томском селе Старая Ювала сломалась котельная, отапливающая школу и детсад

Москва18 окт Вести.Авария в котельной в селе Старая Ювала в Томской области стала причиной отключения теплоснабжения в местных школе и детском саду, передает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

Там сообщили, что ЧП произошло сегодня, 18 октября.

Из-за хлопка в котле вышла из строя котельная школы в селе Старая Ювала <…>, обеспечивающая теплом Староювалинскую основную общеобразовательную школу и детский сад "Теремок" говорится в сообщении

В прокуратуре заверили, что следят за соблюдением прав школьников и воспитанников детского сада на получение образования.

Согласно данным синоптиков, в селе Старая Ювала сейчас плюс 2, ночью будет до минус 1 градуса.