Москва18 октВести.Авария в котельной в селе Старая Ювала в Томской области стала причиной отключения теплоснабжения в местных школе и детском саду, передает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.
Там сообщили, что ЧП произошло сегодня, 18 октября.
Из-за хлопка в котле вышла из строя котельная школы в селе Старая Ювала <…>, обеспечивающая теплом Староювалинскую основную общеобразовательную школу и детский сад "Теремок"говорится в сообщении
В прокуратуре заверили, что следят за соблюдением прав школьников и воспитанников детского сада на получение образования.
Согласно данным синоптиков, в селе Старая Ювала сейчас плюс 2, ночью будет до минус 1 градуса.