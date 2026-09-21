Москва21 сен Вести.В Приморском крае произошел пожар в школьной лаборатории, потребовалась эвакуация более 100 человек. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

Сегодня утром в селе Струговке произошло возгорание в лаборатории на первом этаже основной общеобразовательной школы. До приезда пожарных из здания было эвакуировано 106 человек, в том числе 86 детей. Пожар оперативно ликвидировали на площади около 15 квадратных метров