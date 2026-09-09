Москва9 сенВести.В Приморском крае произошел крупный пожар на территории полигона твердых бытовых отходов у села Владимиро-Александровское. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.
По оперативным данным, в настоящее время происходит тление разрозненных очагов на площади около 13 тысяч квадратных метров. Администрацией полигона проводится заготовка минерализованной полосы грунта для дальнейшей рекультивацииговорится в канале ведомства в мессенджере MAX
В приморском МЧС подчеркнули, что ликвидация возгорания находится на контроле.