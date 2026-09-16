Площадь лесного пожара, возникшего в Приморье из-за молнии, выросла в 3,5 раза Площадь возникшего из-за удара молнии лесного пожара в Приморье достигла 170 га

Москва16 сен Вести.Площадь лесного пожара, возникшего в Тернейском округе Приморья вследствие удара молнии, выросла в 3,5 раза, увеличившись с 50 до 170 га, сообщила пресс-служба Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов края в социальной сети "ВКонтакте".

Огонь вспыхнул на гослесфоне после прошедшего грозового фронта и удара молнии. Первоначальная площадь в 50 гектаров увеличилась в 3,5 раза, до 170 гектаров, из-за тяжелых условий: сухой растительности, порывов ветра написали в сообщении

Уточняется, что огонь идет фронтом с бывшей гари, переходит на вырубку и далее в лес. Пожар угрожает ценным массивам леса.

На месте тушения задействованы не менее 50 пожарных, тяжелая тракторная техника, воздуходувки, дроны.