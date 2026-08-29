Площадь лесного пожара в Ростовской области увеличилась до 170 га

Площадь пожара в лесу в Ростовской области увеличилась до 170 га Площадь лесного пожара в Ростовской области увеличилась до 170 га

Москва29 авг Вести.До 170 гектаров увеличилась площадь лесного пожара в Цимлянском районе Ростовской области, угрозы населенным пунктам нет. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

В ликвидации пожара участвуют более 100 специалистов МЧС, лесного хозяйства, добровольцев, задействовано 45 единиц техники.

В настоящее время огнем пройдено порядка 170 гектаров, угрозы для населенных пунктов нет сказано в сообщении

Ранее сообщалось, что площадь пожара в Лозновском лесу составила 120 гектаров.

Администрация Цимлянского района обратилась к жителям с просьбой помочь в тушении пожара.