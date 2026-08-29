Москва29 авгВести.До 170 гектаров увеличилась площадь лесного пожара в Цимлянском районе Ростовской области, угрозы населенным пунктам нет. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
В ликвидации пожара участвуют более 100 специалистов МЧС, лесного хозяйства, добровольцев, задействовано 45 единиц техники.
В настоящее время огнем пройдено порядка 170 гектаров, угрозы для населенных пунктов нетсказано в сообщении
Ранее сообщалось, что площадь пожара в Лозновском лесу составила 120 гектаров.
Администрация Цимлянского района обратилась к жителям с просьбой помочь в тушении пожара.