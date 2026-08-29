Москва29 авгВести.Площадь лесного пожара в Цимлянском районе Ростовской области составляет порядка 120 гектаров. Об этом сообщили в минприроды региона.
По данным ведомства, к ликвидации возгорания в Лозновском лесу привлечены более 100 сотрудники лесного хозяйства, МЧС и добровольцы, задействовано 45 единиц техники.
В настоящее время огнем пройдено порядка 120 гектаров... Угрозы для населенных пунктов нетговорится в сообщении
Ранее администрация Цимлянского района обратилась к жителям с просьбой помочь в тушении лесного пожара, возникшего 28 августа.