В Ростовской области объявили сбор добровольцев для тушения лесного пожара

В Ростовской области ищут добровольцев для тушения лесного пожара В Ростовской области объявили сбор добровольцев для тушения лесного пожара

Москва29 авг Вести.Власти Цимлянского района Ростовской области обратились к жителям за помощью в тушении сильного лесного пожара, который возник 28 августа. Об этом говорится в сообщении администрации района во ВКонтакте.

Отмечается, что поднявшийся ветер способствует усилению пожара в Лозновском лесу.

Появилась угроза движения огня в сторону п. Дубравный. Просим добровольцев помочь в тушении пожара сказано в сообщении

Добровольцам при себе необходимо иметь лопаты, ранцевые огнетушители, воду и шанцевый инструмент.