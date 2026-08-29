Москва29 авгВести.Власти Цимлянского района Ростовской области обратились к жителям за помощью в тушении сильного лесного пожара, который возник 28 августа. Об этом говорится в сообщении администрации района во ВКонтакте.
Отмечается, что поднявшийся ветер способствует усилению пожара в Лозновском лесу.
Появилась угроза движения огня в сторону п. Дубравный. Просим добровольцев помочь в тушении пожарасказано в сообщении
Добровольцам при себе необходимо иметь лопаты, ранцевые огнетушители, воду и шанцевый инструмент.