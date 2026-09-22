На трассе в Хабаровском крае опрокинулась фура со сладостями

Фура со сладостями перевернулась в Хабаровском крае На трассе в Хабаровском крае опрокинулась фура со сладостями

Москва22 сен Вести.В Хабаровском крае перевернулся большегруз, перевозивший сладости, движение на трассе было частично перекрыто. Об этом ТАСС сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 197-м километре автодороги М-60 "Уссури" возле села Лермонтовка Бикинского муниципального округа.

Водитель тягача Volvo в составе с полуприцепом, состояние опьянения подтверждено. Двигался со стороны Владивостока в Хабаровск груженый сказано в сообщении

После опрокидывания тягач перекрыл прицепом обе полосы. Движение транспорта было перекрыто в течение получаса. Сейчас оно регулируется сотрудниками по одной полосе.

В результате происшествия никто не пострадал.