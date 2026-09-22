Москва22 сенВести.В Хабаровском крае перевернулся большегруз, перевозивший сладости, движение на трассе было частично перекрыто. Об этом ТАСС сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла на 197-м километре автодороги М-60 "Уссури" возле села Лермонтовка Бикинского муниципального округа.
Водитель тягача Volvo в составе с полуприцепом, состояние опьянения подтверждено. Двигался со стороны Владивостока в Хабаровск груженыйсказано в сообщении
После опрокидывания тягач перекрыл прицепом обе полосы. Движение транспорта было перекрыто в течение получаса. Сейчас оно регулируется сотрудниками по одной полосе.
В результате происшествия никто не пострадал.