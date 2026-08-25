Москва25 авгВести.В Ленинградской области фура опрокинулась на федеральной трассе "Нева" в результате ДТП, движение в сторону Москвы полностью перекрыто, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Дорожный инцидент произошел вечером 25 августа на 629-м километре автодороги М-11 "Нева" в районе деревни Тарасово в Тосненском районе.
Произошло опрокидывание грузового автомобиля, перевозившего бетонные опоры. Движение в сторону Москвы полностью перекрыто, организован объезд по маршруту через трассы А-120 и М-10сказано в сообщении
Сейчас на месте аварии образовался затор длиной 2 километра.
По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.