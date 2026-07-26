Москва26 июлВести.ДТП с опрокидыванием автомобиля случилось на Калужском шоссе, сообщили в столичном Дептрансе. Инцидент произошел на 23 километре магистрали при движении в сторону Московской области.
На 23-м км Калужского шоссе (в сторону области) произошло ДТП с дальнейшим опрокидыванием грузового автомобиляговорится в публикации ведомства в MAX
В настоящее время движение в туннеле полностью перекрыто, на месте работают экстренные службы, уточняется информация о пострадавших.
Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрутов.