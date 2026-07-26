Туннель на Калужском шоссе заблокирован из-за ДТП Перевернувшийся грузовик перекрыл туннель на Калужском шоссе

Москва26 июл Вести.ДТП с опрокидыванием автомобиля случилось на Калужском шоссе, сообщили в столичном Дептрансе. Инцидент произошел на 23 километре магистрали при движении в сторону Московской области.

На 23-м км Калужского шоссе (в сторону области) произошло ДТП с дальнейшим опрокидыванием грузового автомобиля говорится в публикации ведомства в MAX

В настоящее время движение в туннеле полностью перекрыто, на месте работают экстренные службы, уточняется информация о пострадавших.

Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрутов.