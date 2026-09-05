Москва5 сенВести.В Мухоршибирском районе Бурятии перевернувшаяся фура перекрыла федеральную трассу.
Инцидент произошел в районе села Бар. На месте ДТП работают сотрудники полиции.
На федеральной трассе Р-258 "Байкал" … 63-летний водитель транспортного средства "МАЗ" не справился с управлением и совершил опрокидываниесказано в сообщении
По результатам освидетельствования, водитель грузовика находился в состоянии алкогольного опьянения, он не пострадал.
Из-за ДТП перекрыто движение в обоих направлениях, объезд осуществляется через село Бар. По факту произошедшей аварии проводится проверка.