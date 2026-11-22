Метель осложнила движение на федеральной трассе Чита – Хабаровск в Забайкалье

Движение транспорта осложнено из-за метели на трассе Чита – Хабаровск Метель осложнила движение на федеральной трассе Чита – Хабаровск в Забайкалье

Москва22 ноя Вести.Сильный ветер и снег осложнил движение транспорта на участке федеральной трассы Чита – Хабаровск в Забайкальском крае. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В связи с ухудшением погодных условий — усилением ветра и выпадением осадков в виде снега — на отдельных участках федеральной автодороги Р-297 "Чита — Хабаровск" (516-й и 586-й км) в Могочинском районе Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными говорится в сообщении

Водителей призвали выбирать безопасную скорость и соблюдать дистанцию, а также избегать резких маневров.