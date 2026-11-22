Москва22 нояВести.Сильный ветер и снег осложнил движение транспорта на участке федеральной трассы Чита – Хабаровск в Забайкальском крае. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
В связи с ухудшением погодных условий — усилением ветра и выпадением осадков в виде снега — на отдельных участках федеральной автодороги Р-297 "Чита — Хабаровск" (516-й и 586-й км) в Могочинском районе Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательнымиговорится в сообщении
Водителей призвали выбирать безопасную скорость и соблюдать дистанцию, а также избегать резких маневров.