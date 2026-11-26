Временно ограничено движение транспорта на трассе "Байкал" в связи гололедицей

Движение транспорта ограничено на трассе "Байкал" в связи гололедицей Временно ограничено движение транспорта на трассе "Байкал" в связи гололедицей

Москва26 ноя Вести.На федеральной автодороге Р-258 "Байкал" в связи с выпадением снега и образованием гололедицы осложнилась дорожная обстановка, в целях безопасности временно ограничено движение транспорта, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции Забайкальского края.

На участке с 795-го по 814-й км в Хлокском районе временно ограничено движение большегрузного и легкового транспорта говорится в сообщении

Данные меры введены на период работы дорожной техники и ликвидации заторов. Для легкового транспорта рекомендуется альтернативный маршрут по региональной трассе Новая Кука — Могзон — Хилок.