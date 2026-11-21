В Башкирии ограничено движение грузовиков и пассажирского транспорта

В Башкирии действует запрет на движение грузовиков и общественного транспорта В Башкирии ограничено движение грузовиков и пассажирского транспорта

Москва21 ноя Вести.Из-за снега, дождя и гололеда на дорогах Башкирии ограничено движение для грузовиков и общественного транспорта. Об этом сообщил Председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Продлены ограничения движения для грузовых транспортных средств и пассажирского транспорта: Уфа – Инзер – Белорецк с 67 по 204 км (Архангельский, Белорецкий районы), Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск с 229 км по 240 км (Белорецкий район); Серменево – Амангильдино – Баймак с 0 по 101 км (Белорецкий, Абзелиловский районы) написал Первов в мессенджере МАХ

Он добавил, что ограничения будут действовать до полудня 21 ноября, субботы.

После специалисты примут решение, исходя из погодный условий.