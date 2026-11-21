Москва21 ноя Вести.На территории шести муниципалитетов Челябинской области временно ограничили движение транспорта, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Временное ограничение движения для автобусов, маршрутных такси, осуществляющих перевозки на пригородных и междугородних маршрутах, грузовых транспортных средств, введены на дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в Кизильском, Агаповском, Верхнеуральском, Нагайбакском, Уйском МО и Магнитогорском ГО говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Проезд закрыт в период с 10.30 до 20.00 по местному времени (с 8.30 до 18:30 по мск) 21 ноября, субботы.

Как отметили в Миндортрансе Челябинской области, причиной ограничений стали неблагоприятные метеоявления, а именно дождь при минусовой температуре и образование ледяной корки на дорогах.