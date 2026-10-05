Три трассы в Башкирии закрыли для грузовиков и автобусов из-за снега и гололеда

В Башкирии на трех трассах ввели ограничения из-за непогоды Три трассы в Башкирии закрыли для грузовиков и автобусов из-за снега и гололеда

Москва5 окт Вести.В Башкирии на трех региональных трассах введены временные ограничения на проезд грузовых автомобилей и пассажирского транспорта в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

Ориентировочное время окончания ограничений – 13.00 (11.00 мск).

Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск (км 222+000 – км 275+000, Белорецкий и Абзелиловский районы); Белорецк – Учалы – Миасс (км 1+800 – км 159+400, Белорецкий и Учалинский районы); Уфа – Инзер – Белорецк (км 67+000 – км 222+800, Архангельский и Белорецкий районы) говорится в сообщении

Отмечается, что причиной ограничений стали неблагоприятные погодные условия – снег, ветер, гололед и ограничение видимости.