В Красноярском крае трассу закрыли для проезда фур из-за скользкости Фурам ограничили проезд по трем трассам в Красноярском крае из-за скользкости

Москва8 ноя Вести.На трех автодорогах в Абанском округе Красноярского края ограничен проезд для большегрузов из-за скользкости дорожного полотна. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Абанском муниципальном округе вводится ограничение движения для транспортных средств категорий C и D на трех автодорогах. Причина — образование зимней скользкости на фоне повышения температуры до +3 и дождя говорится в сообщении

В частности, ограничения затронули участок трассы Канск – Абан – Богучаны с 35-го по 183-й километры, автодорогу Абан – Быстровка (со 2-го по 33-й километры), а также трассу Абан – Почет (со 2-го по 72-й километры).

Отмечается, что объезд не предусмотрен.

Сейчас на месте работает дорожная техника.