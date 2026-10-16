Столкновение двух большегрузов заблокировало трассу "Сибирь" Трасса "Сибирь" оказалась заблокирована после столкновения двух фур

Москва16 окт Вести.В Красноярском крае федеральная трасса Р-255 "Сибирь" оказалась заблокирована после столкновения двух большегрузных автомобилей на скользкой заснеженной дороге. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.

Рано утром на 1030 км автодороги Р-255 "Сибирь" в Канском муниципальном округе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей. Пострадавших нет. В настоящее время проводятся работы по эвакуации транспортных средств. Перекрыто движение говорится в канале ведомства на платформе MAX

В ГАИ отметили, что на участке, где произошло ДТП, будет организовано реверсивное движение, и призвали участников движения к максимальной бдительности в связи с резким понижением температуры и риском образования наледи.