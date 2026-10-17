Движение ограничено для большегрузов на трассе "Байкал" из-за снегопада МЧС: из-за снегопада временно ограничено движение на трассе Р-258 "Байкал"

Москва17 окт Вести.Из-за снегопада с 602 по 741 км на трассе Р-258 "Урал" временно закрыто движение для грузовиков, сообщается в MAX-канале МЧС Забайкальского края.

На федеральной трассе Р-258 "Байкал" в результате метеоявлений в виде снега введено временное ограничение движения для грузового транспорта с 602 по 741 км говорится в сообщении

Уточняется, что на данном участке дороги работает спецтехника, экипажи ГАИ. На территории Петровск-Забайкальского муниципального округа подготовлены три стационарных пункта обогрева на 450 человек. В готовности к применению находится мобильный пункт обогрева ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.