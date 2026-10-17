Москва17 октВести.На федеральной трассе "Байкал" из Улан-Удэ в Читу сотни грузовиков встали в пробку длиной 50 км. Об этом SHOT сообщает в MAX.
По данным канала, пробка образовалась в районе населенного пункта Петровск-Забайкальский, неподалеку от границы с Бурятией. В ситуации, по словам дальнобойщиков, виноват выпавший снег: его оказалось так много, что большегрузы не могут подняться в гору.
Некоторые водители считают, что до завтрашнего дня пробка никуда не исчезнет. Путь из Улан-Удэ в Читу, с учетом обстановки, растянулся на полтора дня. В регионе даже отменили ряд автобусов.