Машины встряли в огромную пробку на 50 км в Забайкалье Сотни фут оказались в 50-километровой пробке на трассе "Байкал"

Москва17 окт Вести.На федеральной трассе "Байкал" из Улан-Удэ в Читу сотни грузовиков встали в пробку длиной 50 км. Об этом SHOT сообщает в MAX.

По данным канала, пробка образовалась в районе населенного пункта Петровск-Забайкальский, неподалеку от границы с Бурятией. В ситуации, по словам дальнобойщиков, виноват выпавший снег: его оказалось так много, что большегрузы не могут подняться в гору.

Некоторые водители считают, что до завтрашнего дня пробка никуда не исчезнет. Путь из Улан-Удэ в Читу, с учетом обстановки, растянулся на полтора дня. В регионе даже отменили ряд автобусов.