На трассе М-5 "Урал" водители уже сутки стоят в снежной пробке в сторону Москвы

Самая большая пробка: на трассе М-5 "Урал" затор растянулся на 50 км На трассе М-5 "Урал" водители уже сутки стоят в снежной пробке в сторону Москвы

Москва27 ноя Вести.На трассе М-5 "Урал" из-за снегопада пробка по дороге в Москву растянулась на 50 км. Об этом сообщает Baza.

Дальнобойщики стоят в пробке под нескончаемым снегопадом уже сутки.

Вечером 25 ноября на участке трассы в Челябинской области из-за непогоды ограничили движение от границы с Башкирией до поворота на Миасс.

В самом Башкортостане ограничения сохраняются еще на 54 километрах трассы. Снежный коллапс затронул и дорогу Уфа — Инзер — Белорецк. Там из-за снега и гололеда закрыли 137 километров трассы отмечает канал

Возобновить движение могут 28 ноября.