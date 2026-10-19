Москва19 октВести.Федеральную трассу М-5 "Урал" в Челябинской области полностью перекрыли из-за горящего грузовика. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
На 1644-м километре автомобильной дороги М-5 "Урал" (направление движения — в сторону Москвы) произошло возгорание грузового автомобиля (тягача). В настоящее время движение на данном участке перекрыто полностьюговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
На месте работают правоохранители и пожарные расчеты. Для автомобилистов организовали объезд через город Юрюзань.
Подробности случившегося не приводятся. Информации о пострадавших нет.