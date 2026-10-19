В Челябинской области из-за горящего грузовика полностью перекрыта трасса "Урал" Трассу М-5 "Урал" в Челябинской области перекрыли из-за горящего грузовика

Москва19 окт Вести.Федеральную трассу М-5 "Урал" в Челябинской области полностью перекрыли из-за горящего грузовика. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

На 1644-м километре автомобильной дороги М-5 "Урал" (направление движения — в сторону Москвы) произошло возгорание грузового автомобиля (тягача). В настоящее время движение на данном участке перекрыто полностью говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

На месте работают правоохранители и пожарные расчеты. Для автомобилистов организовали объезд через город Юрюзань.

Подробности случившегося не приводятся. Информации о пострадавших нет.