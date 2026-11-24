В Красноярском крае из-за гололеда ограничили движение грузовиков и автобусов

На федеральной трассе в Красноярском крае ограничили движение грузовиков В Красноярском крае из-за гололеда ограничили движение грузовиков и автобусов

Москва24 ноя Вести.Из-за гололеда в Красноярском крае ограничили движение грузовиков и автобусов на федеральной трассе. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

Такие ограничения необходимы, чтобы снизить риск ДТП.

В Балахтинско-Новоселовском округе на автодороге федерального значения Р-257 с 173 км по 257 км в связи с ухудшением погоды (гололед) в превентивных целях введено ограничение движения для грузового транспорта и автобусов отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

Автомобилистов призвали быть осторожнее на дорогах и строго соблюдать скоростной режим.