Москва24 нояВести.Из-за гололеда в Красноярском крае ограничили движение грузовиков и автобусов на федеральной трассе. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.
Такие ограничения необходимы, чтобы снизить риск ДТП.
В Балахтинско-Новоселовском округе на автодороге федерального значения Р-257 с 173 км по 257 км в связи с ухудшением погоды (гололед) в превентивных целях введено ограничение движения для грузового транспорта и автобусовотметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ
Автомобилистов призвали быть осторожнее на дорогах и строго соблюдать скоростной режим.