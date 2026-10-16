Снег стал причиной ограничений на трассе в Иркутской области

В Усть-Илимском районе ограничили движение на трассе из-за снега Снег стал причиной ограничений на трассе в Иркутской области

Москва16 окт Вести.Госавтоинспекция Иркутской области сообщает об ограничении дорожного движения на региональной автодороге Братск – Усть-Илимск.

Ограничения действуют в связи с неудовлетворительным состоянием проезжей части со 166 по 244 километр.

Закрыто движение для большегрузов и автобусов сказано в сообщении

В ГИБДД попросили автомобилистов учитывать вышеуказанную информацию при планировании маршрута.

В ведомстве добавили, что ограничительные мероприятия будут сняты после очистки участка автодороги дорожными службами.