Москва16 октВести.Госавтоинспекция Иркутской области сообщает об ограничении дорожного движения на региональной автодороге Братск – Усть-Илимск.

Ограничения действуют в связи с неудовлетворительным состоянием проезжей части со 166 по 244 километр.

Закрыто движение для большегрузов и автобусов

сказано в сообщении

В ГИБДД попросили автомобилистов учитывать вышеуказанную информацию при планировании маршрута.

В ведомстве добавили, что ограничительные мероприятия будут сняты после очистки участка автодороги дорожными службами.