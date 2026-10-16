Москва16 октВести.Госавтоинспекция Иркутской области сообщает об ограничении дорожного движения на региональной автодороге Братск – Усть-Илимск.
Ограничения действуют в связи с неудовлетворительным состоянием проезжей части со 166 по 244 километр.
Закрыто движение для большегрузов и автобусовсказано в сообщении
В ГИБДД попросили автомобилистов учитывать вышеуказанную информацию при планировании маршрута.
В ведомстве добавили, что ограничительные мероприятия будут сняты после очистки участка автодороги дорожными службами.