Из-за погодных условий на некоторых трассах Башкортостана введены ограничения МЧС: часть трасс Башкортостана закрыты для движения из-за непогоды

Москва5 окт Вести.Ограничение движения введено для грузовых транспортных средств и пассажирского транспорта на некоторых участках дорог регионального значения Башкортостана, говорится в MAX-канале МЧС республики.

Это коснется участков Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск (Белорецкий и Абзелиловский районы), Белорецк – Учалы – Миасс (Белорецкий и Учалинский районы), Уфа – Инзер – Белорецк (Архангельский и Белорецкий районы) уточняется в сообщении

Ограничения вводятся ориентировочно до 10.00 по местному времени понедельника, 5 октября, в связи с возможными неблагоприятными погодными условиями (снег, ветер, гололед, ограничение видимости).