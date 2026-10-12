Сильные осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в Хабаровском крае

В Хабаровском крае ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега Сильные осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в Хабаровском крае

Москва12 окт Вести.В Хабаровском крае объявлено штормовое предупреждение в связи с сильными осадками и ветром, которые ожидаются 14 и 15 октября. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

Сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, отложение мокрого снега, усиление ветра по долинам рек 19 - 24 м/с, на побережье 24 - 29 м/с ожидаются в Советско-Гаванском, Ванинском, Солнечном округах, Комсомольском, Ульчском, Николаевском районах и районе имени Лазо днем 14 октября и 15 октября говорится в канале ведомства на платформе MAX

В МЧС рекомендуют жителям региона в период непогоды сохранять бдительность и быть крайне осторожными.