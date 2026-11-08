Москва8 нояВести.В Хабаровском крае аэропорт Николаевска-на-Амуре закрыт до 9 ноября для очистки взлетно-посадочной полосы. В результате сильного снегопада и метели ее занесло снегом. Об этом в MAX сообщает региональный Минтранс.
Также уточняется, что временные ограничения введены для всех видов транспорта на трассе "Селихино – Николаевск-на-Амуре".
Ранее введенные ограничения на трассе "Селихино – Николаевск-на-Амуре" сохраняютсяговорится в мессенджере
Информация об изменениях будет размещена дополнительно.