Село в Дагестане осталось без автомобильного сообщения из-за камнепада

Камнепад отрезал село в Дагестане от автомобильной дороги Село в Дагестане осталось без автомобильного сообщения из-за камнепада

Москва28 сен Вести.В Ахтынском районе Дагестана произошел камнепад, в результате которого без автомобильного сообщения остался один населенный пункт, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на республиканское ГУ МЧС.

В ведомстве уточнили, что сход горных пород на дорожное полотно произошел на автодороге регионального значения Ахты – Курукал – Хнов", не доезжая до села Гдым.

В настоящее время автомобильное сообщение с селом Гдым отсутствует, имеется пешеходное сообщение отмечается в сообщении

В республиканском главке МЧС проинформировали, что из-за продолжающегося камнепада работы по расчистке дорожного полотна запланированы на утро вторника, 29 сентября.