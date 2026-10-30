В Дагестане укладывают трубы при строительстве объездной дороги у Красного моста

"Дагестанавтодор" продолжает строительство объездной дороги у Красного моста В Дагестане укладывают трубы при строительстве объездной дороги у Красного моста

Москва30 окт Вести.В Дагестане продолжается возведение дороги, ведущей в объезд размытого паводком Красного моста, в настоящее время укладываются водопропускные трубы на реке Аварское Койсу, сообщается в МАХ-канале ГКУ "Дагестанавтодор".

На 133 км дороги Граница Чеченской Республики – Ботлих – Хунзах – Араканская площадка в Дагестане ведутся работы по восстановлению Красного моста.

В настоящее время идет укладка водопропускных труб в русле реки Аварское Койсу говорится в сообщении

Параллельно идет бурение скважин под буронабивные сваи, которые станут основанием для восстановления промежуточной опоры моста.