В понедельник начнется восстановление временной переправы в Дагестане

В Дагестане завершена подготовка к восстановлению временной переправы В понедельник начнется восстановление временной переправы в Дагестане

Москва23 ноя Вести.В Дагестане рабочие утром в понедельник, 23 ноября, приступят к восстановлению временной переправы на региональной трассе Граница Чеченской Республики – Ботлих – Хунзах – Араканская площадка, сообщается в MAX-канале ГКУ "Дагестанавтодор".

Вторая партия труб доставлена на место. Подготовительные работы завершены. С раннего утра дорожники приступят к работам по восстановлению временной переправы говорится в сообщении

В Гергебильском районе на участке объезда "Красного моста" продолжается восстановление временной переправы. На место доставлена первая партия дополнительных труб для увеличения пропускной способности трубчатого перехода. Для ускорения работ доставлен тяжелый гусеничный экскаватор.

Об открытии движения автотранспорта будет сообщено дополнительно.