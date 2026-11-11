Москва11 ноя Вести.Появилась фотография обрушившегося пролета железнодорожного моста через реку Виледь в Архангельской области, ее опубликовала в MAX губернатор Ненецкого автономного округа Ирина Гехт.

ЧП случилось ранним утром 10 ноября. При обрушении произошел сход с рельсов вагонов грузового поезда, пострадавших нет. Движение на участке, через который шла часть грузов для Ненецкого автономного округа, остановлено.

Глава НАО заверила, что необходимые запасы имеются, на фоне произошедшего округ не остался без снабжения, ситуация с доставкой находится на контроле.

Социально значимых продуктов хватит до конца года. Основную часть продовольствия завезли еще в летне-осеннюю навигацию. Лекарства для больниц и льготников закуплены на несколько месяцев, срочные препараты доставляются самолетами говорится в заявлении

Также имеются запасы топлива для котельных и электростанций в отдаленных селах, а также запас бензина – поставки на АЗС продолжаются. Кроме того, доставка жизненно важных грузов будет организована с помощью автомобильного транспорта.