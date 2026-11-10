На участке ж/д, где обрушился мост, начались автобусное перевозки Пассажиров вставших из-за обрушения моста поездов начали перевозить автобусами

Москва10 ноя Вести.Людей из проездов, задержанных после обрушения пролета моста в Архангельской области, начали перевозить автобусами, сообщили в пресс-службе Северной железной дороги (СЖД).

Автобусное сообщение организовали между станциями Котлас-Южный и Виледь, где пассажиров пересаживают в резервные поезда.

На станциях пересадки работают волонтеры … Особое внимание уделяем детям, пожилым людям, беременным женщинам и пассажирам с ограниченными возможностями здоровья отмечается в сообщении СЖД в MAX

Пролет железнодорожного моста через реку Виледь на участке Черемуха – Виледь обрушился ранним утром во вторник, 10 ноября, произошел сход вагонов грузового поезда.

Ранее в СЖД сообщали, что задерживаются восемь поездов: из Москвы в Лабытнанги и Воркуту, Адлер – Воркута, Санкт-Петербург – Сыктывкар, а также составы, следовавшие из Воркуты в Новороссийск, Москву, и поезд Лабытнанги – Москва.